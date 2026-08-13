SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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13.08.2026 11:57:00
What is driving the rapid shift as South Korea’s bear market turns back into a bull
The recovery in Korean equities owes much to technical factors as retail long positions were liquidated, but it’s also backed by fundamentals – namely booming earnings growthWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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