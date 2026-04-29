Secure Income REIT Aktie
WKN DE: A1153B / ISIN: GB00BLMQ9L68
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29.04.2026 13:55:19
What is Europe's plan to secure the Strait of Hormuz?
France and the UK are leading efforts to establish a multinational mission to safeguard shipping through the Strait of Hormuz. Questions remain about the scope of the operation and whether it can bring lasting stability.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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