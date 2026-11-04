NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
04.11.2026 12:43:07
What Is Going On With Nvidia Stock on Wednesday?
This article What Is Going On With Nvidia Stock on Wednesday? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20:04
|Schwacher Handel: Dow Jones bricht am Nachmittag ein (finanzen.at)
|
20:04
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag tief in Rot (finanzen.at)
|
20:04
|Börse New York in Rot: S&P 500 rutscht am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
18:00
|Verluste in New York: NASDAQ Composite-Anleger treten mittags Rückzug an (finanzen.at)
|
18:00
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Donnerstagmittag unter Druck (finanzen.at)
|
18:00
|Börse New York: NASDAQ 100-Börsianer ergreifen am Donnerstagmittag die Flucht (finanzen.at)
|
18:00
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
|
16:01
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite startet mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,86
|-0,52%
|NVIDIA Corp.
|162,90
|-8,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.