Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
08.03.2026 14:45:00
What Is Going on With Palantir Stock Right Now?
After being one of the top stocks in the Nasdaq-100 index over the last couple of years, shares of Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) are down 14% so far in 2026. However, shares rocketed nearly 12% over the last five trading days -- giving growth investors a small glimmer of hope during the ongoing "SaaSpocalypse." Let's take a look at both the headwinds and tailwinds facing Palantir to help understand what's going on with the stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|NHS official pushed to add patient data to Palantir platform while also advising company (Financial Times)
|
03.03.26
|Palantir-Aktie im Blick: Mitgründer Thiel plant Verkauf von millionenschwerem Aktienpaket (finanzen.at)
|
02.03.26
|Gewinne in New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
02.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.03.26
|UBS hebt Bewertung für Palantir an - Aktie legt deutlich zu (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,56
|0,00%
|Palantir
|133,32
|-1,57%