Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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11.11.2026 19:18:02
What Is Going On With Snap Stock on Wednesday?
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Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)
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03.11.26
|Ausblick: Snap informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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29.10.26
|Social-Media-Verbot: Brüssel bremst nationale Vorhaben aus (dpa-AFX)
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21.10.26
|OFFIZIELLE KORREKTUR/ROUNDUP 2: EU ermittelt gegen Booking.com (dpa-AFX)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Snap zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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15.10.26
|Snap-Aktie dennoch fester: Gericht sieht Verstöße beim Messengerdienst Snapchat (dpa-AFX)
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01.09.26
|Private equity firms snap up more London-listed companies (Financial Times)
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01.09.26
|Private equity firms snap up more London-listed companies (Financial Times)
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23.08.26
|US buyers snap up Europe’s asset managers at fastest rate in decades (Financial Times)
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)
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Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|4,18
|-2,79%
|Snap Inc. (Snapchat)
|4,73
|-1,56%
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Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.