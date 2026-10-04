Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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04.10.2026 11:00:00
What Is Market Cap? A Foolish Analyst's Plain-English Guide to the Metric That Separates Winners From Losers.
What makes a company big or small? There are lots of ways to measure the value and size of companies. But one of the most important ways is market cap.
What is market cap? It's short for "market capitalization." This is a fancy way of saying the overall size of a company's estimated market value based on what investors are willing to pay for the company's shares.
Market cap is one of the most used and frequently discussed ways of measuring and understanding the value and size of a publicly traded company. When investors say that a company is a "billion-dollar company" or "trillion-dollar company," they're usually talking about market cap.
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