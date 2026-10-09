NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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10.10.2026 01:41:01
What Is Physical AI? Nvidia Is the Stock I'd Buy to Own It.
Physical AI is the name Nvidia (NASDAQ:NVDA) uses for artificial intelligence (AI) that works in the real world instead of onscreen. Picture the software that lets a warehouse robot lift a box, or a car steer itself through traffic. A chatbot just has to write an answer, but physical AI has to see what's around it and then choose what to do.
Rivals want in. Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) said on Sept. 28 that it had agreed to buy World Labs, a start-up that makes AI models of 3D spaces and tools for training robots, in an all-stock deal worth around $8.2 billion.
But for Nvidia, physical AI is still a small business in a huge firm. Its automotive revenue was around $2.35 billion over the 12 months through late January 2026 (Nvidia's fiscal 2026), or about 1% of its total revenue of $215.9 billion. Even Nvidia's broader physical AI number, around $6 billion in fiscal 2026, is below 3% of sales.
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