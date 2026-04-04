Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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04.04.2026 08:05:00
What Is the Jevons Paradox and What Does It Mean for Micron and Sandisk Investors After Google's Revolutionary AI Breakthrough?
Last week, Alphabet's (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) Google unveiled TurboQuant, an algorithm that marked a significant advancement in artificial intelligence (AI). Researchers said the algorithm reduces memory usage "by at least 6x and delivers up to 8x speedup, all with zero accuracy loss, redefining AI efficiency." This could reduce the amount of memory needed by as much as 83%. In the wake of this news, shares of memory chipmakers Micron Technology (NASDAQ: MU) and Sandisk Corporation (NASDAQ: SNDK) fell 10% and 14%, respectively, amid fears that demand for their semiconductors would fall off a cliff thanks to Google's AI breakthrough.However, some experts are cautioning that these fears could be overblown, pointing to an obscure economic concept known as the Jevons paradox, which suggests the breakthrough could represent a buying opportunity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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