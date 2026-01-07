Berkshir a Aktie
What Is the Plan for Berkshire Hathaway's $300 Billion Equity Portfolio Following Warren Buffett's Retirement?
2025 marked the end of an era for Warren Buffett's conglomerate, Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B). As of 2026, Buffett has officially stepped down as CEO of Berkshire and the day-to-day activities associated with the job.New CEO Greg Abel will succeed Buffett in leading the company. However, Abel came up through one of Berkshire's operating businesses, MidAmerican Energy, which Berkshire purchased in 1999. That means Abel will probably be focused on Berkshire's varied wholly owned businesses across insurance, utility, retail, and industrial businesses.So who's likely to be running Berkshire's $300 billion public stock portfolio?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
