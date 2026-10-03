Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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03.10.2026 11:30:00
What Is the Stock Market? It's Not a Casino. Here's How I Filter Winners From Losers.
The stock market is a complex institution. Although there is a "casino corner" in the markets consisting of options traders with far-out-of-the-money contracts that expire at the end of the week, the real money is made with long-term investments that remove casino mechanics from investing.
However, that doesn't mean every stock investment is guaranteed to make money. It's possible to lose money, even if you have a long-term mindset and avoid the casino corner. I like to say that the stock market is a game of probabilities, and filtering out winners from losers can lead you much closer to your financial goals than staying on the sidelines.
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