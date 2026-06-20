Vanguard Energy Aktie
WKN DE: A1KC6B / ISIN: US92203D1037
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20.06.2026 15:53:00
What Is the Vanguard Energy ETF (VDE) and Who Should Buy It?
Energy is the fuel for the world economy. So investing in energy stocks can be a good move if you want to own a piece of this fundamental sector that is so important to everyday life. But not all energy exchange-traded funds (ETFs) are the right choice for every investor.The Vanguard Energy ETF (NYSEMKT: VDE) is a low-cost index fund that lets investors own 111 U.S. energy stocks. The fund has delivered 24.6% returns year to date, and 43.4% in the past year, strongly outperforming the S&P 500 index.Let's look at more details on this Vanguard ETF to see who might want to add it to their portfolio, and who should stay away.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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