CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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07.10.2026 14:28:17
What It Would Take for CrowdStrike Stock to Reach $500
CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) sits at the center of a fast-growing collision between AI and cybersecurity. Falcon adoption, expanding ARR, and rising demand for AI security could support a much larger business, but the path to $500 requires strong growth, higher GAAP margins, and a premium valuation to persist. The numbers show exactly what would need to go right.
Stock prices used were the market prices of Sept. 14, 2026. The video was published on Oct. 2, 2026.
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