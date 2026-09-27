Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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27.09.2026 20:55:34
What It Would Take for Palantir Stock to Reach $500
Palantir (NASDAQ: PLTR) is scaling a rapidly growing enterprise AI business, with AIP, government demand, and high margins strengthening the long-term case. The question is whether that growth can compound long enough to justify the valuation and make $500 more than a distant scenario.
Stock prices used were the market prices of Sept. 10, 2026. The video was published on Sept. 27, 2026.
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