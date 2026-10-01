Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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01.10.2026 15:45:00
What It Would Take for Rocket Lab Stock to Hit $100?
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) is expanding beyond small launch into spacecraft, defense, and potentially recurring satellite services. Neutron and Iridium could dramatically increase their scale, but a much larger valuation requires Rocket Lab to turn that growth into stronger free cash flow per share.
Stock prices used were the market prices of Sept. 19, 2026. The video was published on Sept. 30, 2026.
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Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|925,00
|1,20%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|63,50
|1,28%