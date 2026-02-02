|
02.02.2026 21:36:00
What Kind of Retirement Can a $1 Million Nest Egg Buy You?
A lot of people set the goal of saving $1 million for retirement because it's a nice round number. But before you get your mind set on aiming for a $1 million nest egg, you may want to think about whether that'll really be enough money for you -- or whether it's more than what you need to save.If you're retiring with $1 million in retirement savings, you're obviously not going to be spending all of that money at once -- or at least you shouldn't be. Rather, you'll want to come up with a withdrawal rate that allows your savings to last throughout retirement.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
