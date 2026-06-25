Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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25.06.2026 12:45:00
What Medicare Part D patients need to know about accessing Foundayo (orforglipron) and Zepbound (tirzepatide) for weight management
A new Medicare pathway, the Medicare GLP-1 Bridge program, makes Lilly's obesity medicines – a daily pill or the number 1 most prescribed injectable – accessible to eligible Medicare Part D patients beginning July 1 INDIANAPOLIS, June 25, 2026 /PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY)Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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