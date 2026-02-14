:be Aktie
What Might Be Behind One Fund's New $40 Million Bet on Rogers Corporation Stock?
On February 13, 2026, ACK Asset Management LLC disclosed a new position in Rogers (NYSE:ROG), acquiring 436,707 shares in an estimated $39.99 million trade.According to an SEC filing dated February 13, 2026, ACK Asset Management LLC initiated a new position in Rogers (NYSE:ROG), acquiring 436,707 shares. The estimated transaction value was $39.99 million.Rogers is a global provider of high-performance engineered materials, serving diverse markets with a focus on advanced electronics and elastomeric solutions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
