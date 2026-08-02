NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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02.08.2026 22:00:00
What Nvidia Could Be Worth on a $1,000 Investment if History Repeats Itself
Nvidia (NASDAQ: NVDA) closed at $197.01 on July 28, so a $1,000 investment would purchase approximately 5.08 fractional shares.Image source: Getty Images.In this article, "history repeats itself" does not mean Nvidia must reproduce an earlier stock return or return to one of its highest valuation multiples. Instead, it refers to Wall Street once again raising its earnings estimates and a modest valuation expansion as a major product cycle develops.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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