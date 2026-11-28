NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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28.11.2026 17:35:06
What Nvidia Investors Should Watch During Jensen Huang's Senate Hearing
Nvidia's (NASDAQ:NVDA) board reinstated Jensen Huang as CEO on Nov. 23, less than two weeks after he resigned. Next comes Washington: closed-door sessions with three House committees on Dec. 1, then a public Senate Banking Committee hearing on Dec. 3. For shareholders, the question is narrower than the headlines. How much rides on one executive, and how well does Nvidia control where its chips go?
Jensen Huang. Image source: Getty Images.
In its Nov. 23 release, Nvidia said the board was satisfied with Huang's "candor and ability to lead" after a series of meetings. It also said it received input from senior levels of the U.S. government and is confident his return poses no national security risk.
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