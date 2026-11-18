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18.11.2026 19:40:53
What Nvidia’s Interim CEO, Colette Kress, Said to Employees After Jensen Huang’s Resignation
At an all-hands meeting with employees, Colette Kress sought to put the indiscretions of Nvidia’s co-founder, Jensen Huang, behind them.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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