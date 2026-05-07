Resolute Holdings Management Aktie
WKN DE: A40Z5K / ISIN: US76134H1014
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07.05.2026 19:47:48
What One Fund’s $2.9 Million Resolute Holdings Exit Signals as Shares Plunge 18% After Earnings
As of March 31, 2026, Ballast Asset Management fully exited its position in Resolute Holdings Management (NYSE:RHLD), selling 15,869 shares in a trade estimated at $2.89 million based on quarterly average pricing.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated May 7, 2026, Ballast Asset Management sold 15,869 shares of Resolute Holdings Management. The estimated transaction value is $2.89 million, calculated using the average closing price for the first quarter of 2026. The fund’s quarter-end position value in the company changed by $3.25 million, reflecting both the sale and stock price changes.Resolute Holdings Management is an alternative asset management platform headquartered in New York City. The company leverages a specialized business services model to deliver tailored investment solutions to institutional and high-net-worth clients. With a focus on disciplined asset management and fee-based revenue streams, Resolute Holdings Management aims to differentiate itself through expertise in alternative investments and operational efficiency.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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