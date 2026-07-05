Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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05.07.2026 05:15:00
What Rare Earths Stock Can Best Deliver Gains From America's Reshoring Boom?
Every investment you make requires you to balance risk against reward. That can be a difficult process, and it is highly individual. Still, there are usually different ways to play the same investment idea. Rare-earth metals provide an interesting example.Here's why rare-earth metals are such an interesting investment opportunity. And why some investors will prefer MP Materials (NYSE: MP) over USA Rare Earth (NASDAQ: USAR). And only a select few will favor TMC The Metals Company (NASDAQ: TMC).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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