Savara Aktie
WKN DE: A2DQ2B / ISIN: US8051111016
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27.06.2026 17:14:09
What Savara Investors Should Know About This 580,187-Option Exercise and FDA Timeline
On June 22, 2026, David Lowrance, the Chief Financial Officer of Savara (NASDAQ:SVRA), executed the exercise of 580,187 options on Common Stock followed by the sale of 394,528 shares in the open market, as reported in this SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 weighted average purchase price of $5.68 on June 22, 2026.* 1-year performance calculated using June 22, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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