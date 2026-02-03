DaVita Aktie
WKN: 897914 / ISIN: US23918K1088
|
03.02.2026 18:18:00
What Sent DaVita Stock Soaring On Tuesday?
Last year was a forgettable one for DaVita (NYSE: DVA) shareholders, but understandably so. The stock ended up losing 25% of its value in calendar 2025 due to a combination of a declining number of dialysis patients, subpar guidance for most of the year, uncertainty as to how much insurers were willing to continue reimbursing the company, and an embarrassing ransomware attack reported in April.It's just possible, however, that the sellers overshot their target. As of 12:16 p.m. ET Tuesday, DaVita stock is up an impressive 20.3% in response to fourth-quarter results and full-year guidance that show more promise than problems.For the three-month stretch ending in December, DaVita turned $3.62 billion in revenue into an adjusted per-share profit $3.40. That's well up from the year-earlier comparison of $2.51 per share, when the company reported revenue of just under $3.3 billion. Perhaps more important, though, both of these numbers also topped analysts' expectations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DaVita Inc Registered Shs
|
04.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse New York: S&P 500 fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
03.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 liegt im Minus (finanzen.at)
|
03.02.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
03.02.26
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
02.02.26
|S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DaVita-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
01.02.26
|Ausblick: DaVita präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu DaVita Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DaVita Inc Registered Shs
|120,05
|0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen schwächer
Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.