DaVita Aktie

DaVita für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897914 / ISIN: US23918K1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 18:18:00

What Sent DaVita Stock Soaring On Tuesday?

Last year was a forgettable one for DaVita (NYSE: DVA) shareholders, but understandably so. The stock ended up losing 25% of its value in calendar 2025 due to a combination of a declining number of dialysis patients, subpar guidance for most of the year, uncertainty as to how much insurers were willing to continue reimbursing the company, and an embarrassing ransomware attack reported in April.It's just possible, however, that the sellers overshot their target. As of 12:16 p.m. ET Tuesday, DaVita stock is up an impressive 20.3% in response to fourth-quarter results and full-year guidance that show more promise than problems.For the three-month stretch ending in December, DaVita turned $3.62 billion in revenue into an adjusted per-share profit $3.40. That's well up from the year-earlier comparison of $2.51 per share, when the company reported revenue of just under $3.3 billion. Perhaps more important, though, both of these numbers also topped analysts' expectations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DaVita Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu DaVita Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DaVita Inc Registered Shs 120,05 0,54% DaVita Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen schwächer
Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen