Simon Property Group Aktie

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WKN: 916647 / ISIN: US8288061091

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25.03.2026 21:15:00

What Simon Property Group Investors Should Do After The Sad Passing Of CEO David Simon

David Simon turned mall real estate investment trust (REIT) Simon Property Group (NYSE: SPG) from a private regional real estate company into a publicly traded industry giant with a market cap of nearly $60 billion. He was known for his intensity and honesty. After more than three decades at the helm, he passed away on March 22, 2026. Here's what investors should be thinking about now that a new era has begun for Simon Property Group.David Simon's death came at the hands of cancer and was not a sudden event. The company had been developing succession plans well before Simon's passing. His son, Eli, who has now been named CEO, joined the company in 2019. Eli was named chief operating officer in 2025, effectively indicating he was next in line for the CEO post. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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