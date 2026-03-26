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WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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26.03.2026 11:10:12
What Singapore needs is not more Reits, but bigger ones: ARA co-founder John Lim
The local market must move towards consolidation and aggressive global expansion, says the industry veteranWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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