ITV Aktie

ITV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BLQP / ISIN: GB0033986497

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05.07.2026 01:23:51

What Sky buying ITV could mean for your favourite shows

An announcement is expected imminently on Sky buying ITV's TV and streaming channels.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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