Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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05.06.2026 11:44:00
What SpaceX is really worth, according to the professor called the dean of valuation
Aswath Damodaran, the New York University finance professor with the nickname the “dean of valuation,” had estimated, before getting a look at the prospectus, that SpaceX was worth $1.2 trillion. What he says now.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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