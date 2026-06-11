Sunrun Aktie
WKN DE: A14V1T / ISIN: US86771W1053
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11.06.2026 19:23:21
What Sunrun Co-Founder's Sale of 50,000 Shares Means for Investors
Lynn Michelle Jurich, company co-founder and a member of the Board of Directors at Sunrun (NASDAQ:RUN), reported the sale of 50,000 shares of common stock in an open-market transaction on June 1, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 reported price ($15.92).* 1-year price change calculated as of June 1, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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