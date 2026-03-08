NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
08.03.2026 08:45:00
What Target's New CEO Michael Fiddelke Is Overestimating About American Consumers Right Now
Investors believe in Target's (NYSE: TGT) turnaround plan. That's the takeaway from the stock's near-7% gain following Tuesday's unveiling of said plan, anyway. Despite reporting a 13th consecutive decline in quarterly same-store sales that very same day, the retailer says an overhaul of its merchandise assortment and further investment in its in-store experience will finally start growing revenue again.And maybe it will.Target's new CEO, Michael Fiddelke, however, may not fully appreciate what's really standing in the retailer's way at this time.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|9,95
|-4,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.