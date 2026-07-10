Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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10.07.2026 18:47:00
What the big housing bill means for buyers as home prices hit new record high
President Trump is refusing to sign the housing bill, but it will still become law on Saturday. Here’s what it does — and doesn’t — do.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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