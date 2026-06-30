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WKN DE: A0YJVG / ISIN: PR9292514032

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30.06.2026 14:22:00

What the CPI-W Is -- and Why It Determines Your Social Security Raise Every Year

Most investors know Social Security benefits are subject to an annual increase, and in most years, that increase is granted.It begs the question, however: How exactly is this increase determined? Here's the answer.These yearly increases aren't arbitrary. They aren't determined by the Social Security Administration either.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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