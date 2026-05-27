The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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27.05.2026 03:15:00
What the Final Weeks of May Are Telling Long-Term Investors About the Market
Stock prices started to decline as May drew to a close, but then quickly turned around and moved higher. At this point, the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) is hovering near all-time highs. It could be that the old saying that the market climbs a wall of worry is being played out, or it could just be that investors aren't paying enough attention to the market's underlying risks. What should you take away from the market's seemingly resilient performance in the face of uncertainty? For most investors, it is probably best to err on the side of caution right now. Here's why.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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