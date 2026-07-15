SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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15.07.2026 20:02:00
What the launch of SK Hynix leveraged ETFs tells us about the hottest trade on Wall Street
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