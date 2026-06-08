MPC CorpShs Aktie
WKN DE: A0LG3H / ISIN: US5531661099
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08.06.2026 06:30:01
What the MPC is really debating at the Bank of England
Monetary policymakers are taking bets on corporate pricing strategies with very little evidenceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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