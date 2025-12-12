:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
12.12.2025 13:00:00
What the stock market’s post-Fed-meeting optimism may be getting wrong about the U.S. economy
The U.S. stock market just booked fresh record highs, despite economic challenges.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!