Universal Technical Institute Aktie
WKN: 590097 / ISIN: US9139151040
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30.06.2026 00:52:23
What This $182,000 Universal Technical Institute Insider Sale Signals for Long-Term Investors
Kevin Prehn, Concorde Division President at Universal Technical Institute (NYSE:UTI), disclosed the direct sale of 4,545 shares for a total of $182,000 on June 22, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($40.00); post-transaction value based on June 22, 2026 market close.Note: 1-year price performance calculated as of June 22, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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