Universal Technical Institute Aktie

Universal Technical Institute für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590097 / ISIN: US9139151040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.06.2026 00:52:23

What This $182,000 Universal Technical Institute Insider Sale Signals for Long-Term Investors

Kevin Prehn, Concorde Division President at Universal Technical Institute (NYSE:UTI), disclosed the direct sale of 4,545 shares for a total of $182,000 on June 22, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($40.00); post-transaction value based on June 22, 2026 market close.Note: 1-year price performance calculated as of June 22, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Universal Technical Institute Inc.

mehr Nachrichten