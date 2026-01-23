|
23.01.2026 16:52:08
What This $21.6 Million Bet on Short-Term Loans Signals for Investors
On Jan. 12, 2026, Kaydan Wealth Management, Inc. disclosed a buy of 360,223 shares of First Trust Enhanced Short Maturity ETF (NASDAQ:FTSM), with an estimated transaction value of $21.61 million based on quarterly average pricing.According to the SEC filing dated Jan. 12, 2026, Kaydan Wealth Management, Inc. increased its stake in First Trust Enhanced Short Maturity ETF (NASDAQ:FTSM) by 360,223 shares. The estimated value of this trade, based on the average closing price for the quarter, was $21.61 million. The quarter-end value of the position increased by $21.59 million, a figure that reflects both additional buying and market price changes. After the transaction, the fund held 415,493 shares valued at $24.9 million, representing 7.2% of its 13F reportable AUM.First Trust Enhanced Short Maturity ETF is a short-duration fixed income exchange-traded fund that invests in a diversified portfolio of high-quality, short-term debt securities. Its active management and focus on liquidity make it a competitive option for investors seeking capital preservation and income in a changing rate environment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.