Liquidity Services Aktie
WKN DE: A0JEFP / ISIN: US53635B1070
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30.06.2026 02:01:23
What This $398,000 Liquidity Services Insider Sale Might Mean for Investors After a 65% Stock Rally
John Daunt, EVP, Chief Commercial Officer at Liquidity Services (NASDAQ:LQDT), reported an indirect sale of 10,139 shares of Common Stock for a total value of approximately $398,000 on June 24, 2026, per the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($39.24); post-transaction value based on the latest closing price ($39.09 as of June 27, 2026).* 1-year price change calculated using June 24th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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