Methanex Aktie

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WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

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30.05.2026 00:19:39

What This $4.1 Million Methanex Sale Could Mean Amid an 80% Stock Surge

On May 28, 2026, Cyrus Capital Partners reported selling 81,516 shares of Methanex (NASDAQ:MEOH), an estimated $4.10 million transaction based on quarterly average prices.According to a May 28, 2026, SEC filing, Cyrus Capital Partners reduced its stake in Methanex by 81,516 shares during the first quarter of 2026. The estimated transaction value is $4.10 million, calculated using the average unadjusted closing price for the quarter. The quarter-end value of the Methanex position declined by $1.60 million, reflecting both trading activity and price changes.Methanex is a leading global producer and distributor of methanol, leveraging a vertically integrated supply chain and a diverse international presence. Methanex’s scale and expertise in methanol supply enable it to meet the needs of major industrial clients worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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