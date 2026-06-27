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27.06.2026 17:01:28
What This $405,000 BJ's Restaurants Insider Sale Means After 7 Straight Growth Quarters
Brian S Krakower, EVP & Chief Info. Officer of BJ's Restaurants (NASDAQ:BJRI), reported the exercise and immediate sale of 7,341 shares of common stock on June 18, with the total transaction valued at approximately $405,000 according to the SEC Form 4 filing. The national casual dining chain is known for its broad menu and craft beers.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($55.17).* 1-year performance calculated using June 18, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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