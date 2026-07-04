McGrath Aktie

McGrath für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PGQP / ISIN: AU000000MEA0

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05.07.2026 00:09:01

What This $905,000 Insider Sale at McGrath RentCorp Signals for Investors

On July 1, 2026, Joseph F. Hanna, a director of McGrath RentCorp (NASDAQ:MGRC), reported the sale of 7,500 shares of common stock in multiple open-market transactions, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($120.64); post-transaction value based on July 1, 2026 market close ($120.64).* 1-year price change calculated as of July 1, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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