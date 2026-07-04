McGrath Aktie
WKN DE: A2PGQP / ISIN: AU000000MEA0
|
05.07.2026 00:09:01
What This $905,000 Insider Sale at McGrath RentCorp Signals for Investors
On July 1, 2026, Joseph F. Hanna, a director of McGrath RentCorp (NASDAQ:MGRC), reported the sale of 7,500 shares of common stock in multiple open-market transactions, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($120.64); post-transaction value based on July 1, 2026 market close ($120.64).* 1-year price change calculated as of July 1, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu McGrath Holding Company Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.