Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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17.04.2026 23:10:34
What This 15,000-Share Sale of NPKI Stock Signals to Long-Term Investors Amid a Staggering 189% Price Surge
Gregg Piontek, Senior Vice President and CFO of NPK International (NYSE:NPKI), disclosed the sale of 15,000 shares of common stock in an open-market transaction on April 9, 2026, as reported in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($15.04); post-transaction value based on April 9, 2026, market close ($15.04).NPK International operates at scale within the oil & gas equipment and services sector, supporting energy and industrial clients with specialized fluids systems and site access solutions. With a diversified product and rental portfolio, the company leverages technical expertise and a broad geographic footprint to drive stable revenue streams. Its competitive edge lies in integrated service offerings and exposure to multiple end markets, enhancing resilience across industry cycles.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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