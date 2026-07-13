AGCO Aktie

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WKN: 888282 / ISIN: US0010841023

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13.07.2026 23:29:15

What This AGCO Insider Transaction Signals as Farm Equipment Recovers

Indira Agarwal, the chief accounting officer at AGCO Corporation (NYSE:AGCO), disposed of 1,734 shares of common stock on July 10, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($114.32); post-transaction value based on July 10, 2026 market close ($114.32).AGCO Corporation is a leading global manufacturer of agricultural machinery with a market capitalization of $8.3 billion and TTM revenues of $10.4 billion, serving a diverse customer base across multiple continents. The company's competitive position is strengthened by its extensive product portfolio spanning tractors, implements, and replacement components, combined with a robust global distribution network that reaches commercial and specialty farming operations. With 24,000 employees and a strategic focus on essential agricultural equipment, AGCO maintains a significant presence in the industrials sector's agricultural machinery segment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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