Butterfly Network Aktie
WKN DE: A2QK02 / ISIN: US1241551027
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21.07.2026 23:47:36
What This Butterfly Network Filing Means Against $121 Million in Guidance and a Stock Up 260%
CFO John N. Doherty reported a sale of 57,136 shares of Butterfly Network, Inc. (NYSE:BFLY) on July 20, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($6.56); post-transaction value based on July 20, 2026 market close ($6.69).Butterfly Network operates as a digital health enterprise with a market capitalization of $1.8 billion, generating $102.9 million in TTM revenue while advancing the commercialization of portable ultrasound technology. The company's competitive advantage derives from its proprietary single-probe ultrasound systems that integrate seamlessly with consumer devices, democratizing access to diagnostic imaging across diverse healthcare settings. With a one-year stock appreciation of 260%, Butterfly Network demonstrates significant investor confidence in its disruptive medical device platform and expanding global market penetration.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Ausblick: Butterfly Network stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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25.02.26
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Analysen zu Butterfly Network Inc
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