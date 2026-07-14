Cytokinetics Aktie
WKN DE: A1W1KK / ISIN: US23282W6057
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14.07.2026 23:20:21
What This Cytokinetics Insider Sale Might Mean With the Stock Up 110%
Robert I. Blum, president & CEO of Cytokinetics, Incorporated (NASDAQ:CYTK), reported a sale of 7,500 shares of common stock on July 13, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($82.02); post-transaction value based on July 13, 2026 market close ($82.24).Cytokinetics operates as a clinical-stage to commercial-stage biopharmaceutical enterprise with a market capitalization of roughly $10 billion, leveraging its proprietary muscle biology platform to develop targeted therapeutics for unmet medical needs in cardiac and skeletal muscle disorders. The company has achieved significant clinical validation with MYQORZO's market approval and maintains a robust pipeline of investigational compounds, positioning it as a specialized player in the rare disease and cardiology therapeutic space.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Cytokinetics Inc
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01.06.26
|GNW-News: Cytokinetics bringt MYQORZO® (aficamten) in der Europäischen Union auf den Markt; der erste kommerzielle Vertrieb erfolgt in Deutschland (dpa-AFX)
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04.05.26
|Ausblick: Cytokinetics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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23.02.26
|Ausblick: Cytokinetics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)