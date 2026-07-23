Eagle Materials Aktie
WKN: A0BLQZ / ISIN: US26969P1084
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23.07.2026 02:48:33
What This Eagle Materials Filing Signals With Cement Up 10% and Wallboard Down 9%
Michael R. Nicolais, a director at Eagle Materials Inc. (NYSE:EXP), disposed of 1,577 shares on June 17, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($213.24); post-transaction value based on June 17, 2026 market close ($213.24).Eagle Materials Inc. is a vertically integrated producer of essential construction materials with operations spanning cement manufacturing, concrete and aggregates production, gypsum wallboard fabrication, and recycled paperboard processing. The company's diversified product portfolio and geographic footprint position it as a significant participant in the U.S. construction materials sector, with a market capitalization of $6.3 billion and TTM revenues of $2.3 billion. The company's integrated operations and established distribution network provide competitive advantages in serving the cyclical construction industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Eagle Materials IncShs
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18.05.26
|Ausblick: Eagle Materials präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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04.05.26
|Erste Schätzungen: Eagle Materials stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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28.01.26
|Ausblick: Eagle Materials stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Eagle Materials IncShs
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