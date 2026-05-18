Hawaiian Electric Aktie
WKN DE: A0YJED / ISIN: US4198662078
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19.05.2026 00:33:49
What This Fund’s $34 Million Hawaiian Electric Buy Could Signal for Utility Investors
On May 15, 2026, Horizon Kinetics Asset Management disclosed a buy of 2,242,931 shares of Hawaiian Electric Industries (NYSE:HE), an estimated $33.92 million trade based on quarterly average pricing.According to a recent SEC filing dated May 15, 2026, Horizon Kinetics Asset Management increased its stake in Hawaiian Electric Industries (NYSE:HE) by 2,242,931 shares. The estimated value of this share addition is $33.92 million, calculated using the average closing price for the first quarter of 2026. The fund's total position in the company ended the quarter at 21,635,294 shares, with a reported value of $321.07 million. The quarter-end position value rose by $82.54 million, a figure that includes both additional shares and market price changes.Hawaiian Electric Industries is a diversified utilities and financial services provider headquartered in Honolulu, Hawaii. The company leverages its established presence in both the electric utility and community banking sectors to deliver stable revenues and support infrastructure development across the state. Its integrated approach and focus on renewable energy initiatives position it as a key player in Hawaii's transition to sustainable energy and economic growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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