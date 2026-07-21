Grindr Aktie

Grindr für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D1JL / ISIN: US39854F1012

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21.07.2026 02:36:33

What This Grindr Insider Sale Signals For Long-Term Investors

Zachary Katz, the CLO and Head of Global Affairs of Grindr Inc. (NYSE:GRND), sold 10,172 shares of the company at $15.95 per share on July 16, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($15.95); post-transaction value based on July 16, 2026 market close ($15.76).Grindr Inc. is a leading digital platform serving the LGBTQ+ demographic and operating from West Hollywood, California. The company has achieved significant scale with TTM revenues of $475.9 million and net income of $94.5 million, demonstrating a profitable business model with strong unit economics. As a specialized social networking platform with a highly engaged user base and diversified revenue streams, Grindr maintains a defensible market position within the broader social media and dating application landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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