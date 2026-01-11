AnaptysBio Aktie
WKN DE: A2AJ8C / ISIN: US0327241065
|
12.01.2026 00:18:41
What This Insider Trim at AnaptysBio Means for Investors After a 260% Stock Rally
On Dec. 23, AnaptysBio (NASDAQ:ANAB) Director J. Anthony Ware executed an open-market sale of 3,900 shares for a transaction value of $193,342.50, representing 28.82% of his direct holdings, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($49.58); post-transaction value based on the Dec. 23 market close ($50.04).* 1-year performance calculated using Dec. 23, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
